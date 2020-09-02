abaika95 "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в выходные дни просят продавцы рынка "Береке" в Костанае #11





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4833

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:36 Цитата-/. Вы можете написать в редакцию "НГ" письмо с подробным описанием проблемы, указанием своих контактных данных, а также именем и фамилией.Редактор рассмотрит обращение и примет решение будем мы заниматься этой темой или нет. Другой вариант пригласить нас на встречу с руководством, или как сделали герои статьи на встречу с продавцами, которые очно расскажут о своих проблемах./











Ааааааааааааа

А я думал вы сами "острые" темы ищите а у вас как в акимате прям) запросы, расмотры,бумажки... областное госуправление НГ СМИ по непонятным вопросам) шутка





Цитата-/Работники рынков в том числе/





Нет просто создаётся впечатление что работники Рынков и кафе самые обиженные) а так да,пусть разбираются в очередной раз