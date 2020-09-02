





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1715

Регистрация: 06.10.16 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 16:21 Цитата: abaika95:



Ты не о том. Речь о непродуманности, несуразности некоторых ограничений.

Вот, например, пресловутые салоны красоты и парикмахерские. Ну они же по записи(!)всегда работали. А меры безопасности там не хуже больничных. Выходные для них-самое рабочее время. Ну это же логично! Их то зачем рубить?

И не надо переводить тему на "работяг" ССГПО, там ни на секунду процесс не прерывался. Помни классиков "Люди всякие важны, люди всякие нужны". Работники рынков в том числе. Все мы взаимосвязаны в социуме, даже вроде бы никому не нужные госслужащие, тоже являются потребителями услуг и товаров. Их и то жалко