Цитата: abaika95:

каким образом "вас" лишают прошлого кроме как переименовывая улицы?

Вот это "кроме как" просто убивает наповал. А зачем нас вобще лишать истории каким-бы то ни было способом. А, Бабайка? Я понимаю, что знания истории, которыми обладаешь, для тебя достаточны, считаешь что именно столько и должен знать кочегар в школьной кочегарке. Но народ с тобой не согласен, ты выражаешь мнение собственное, мнение кучки ономастов, которое идёт в разрез с мнением большинства. А может и совсем его не имеешь,а пишешь лишь то, что заставляют писать.