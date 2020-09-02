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≡ Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах неэффективной борьбы с Covid-19
 
 
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§ NG.kz
Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах неэффективной борьбы с Covid-19
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39769

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Альтаев заявил, что неподготовленность власти к пандемии легла тяжким бременем на плечи казахстанцев, которые на последние деньги покупали лекарства.
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§ Сергей kst
Re: Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
232

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 02.09.20 - 15:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уважаемый Аскар Узакпаевич, прошу вас, прийти в стены Парламента и отчитаться перед народом и нами, представителями народа, о результатах проведённой работы по борьбе с Covid-19, об использовании выделенных денежных средств, о количестве жертв коронавируса, о причинах сложившейся плачевной ситуации. А то получается, что сняли министра здравоохранения и на этом успокоились, а кто будет отвечать за сложившуюся ситуацию?", – спросил Нуржан Альтаев.
Источник:


Токаев в наступление пошел.Тихо,мирно,продуманно.Мамина поставили в неловкое положение.Снимут его,или тот сам уйдет,на другую должность,мб лекции читать...
Масимов на подходе?
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§ alex_60
Re: Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9173

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
у меня лично нет ощущения , что депутат Альтаев
искренне болеет и беспокоится,как там народ,в своих
бедах и несчастьях.
а есть ощущение что депутат Альтаев решил или пропиарить себя,
отметиться так сказать,
ничего не предлагая при этом,
или выполняет заказ, как принято у депутатов.
ничего нового,работа у него такая,депутат называется.
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§ Сергей kst
Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах неэффективной борьбы с Covid-19
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
232

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 02.09.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Естественно ему плевать,где ,он и ему подобные были,когда очевидно творился бардак с лекарствами,ценами и прочим?
Ответ-Спокойно протирал штаны,сонливо,не обременяя думами свой мозг, трубил день от звонка до звонка.А когда Токаев потихоньку начал наводить порядок,у них пуканы подгорать начали.Зашевелились червячки,создают видимость:"Прошу вас уважаемый министр отчитаться перед народом и нами,представителями народа".Очнулся епт,представитель.
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