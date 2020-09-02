Сергей kst Re: Депутаты просят Мамина отчитаться перед народом о причинах... #1 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 232

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:01 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39780 Уважаемый Аскар Узакпаевич, прошу вас, прийти в стены Парламента и отчитаться перед народом и нами, представителями народа, о результатах проведённой работы по борьбе с Covid-19, об использовании выделенных денежных средств, о количестве жертв коронавируса, о причинах сложившейся плачевной ситуации. А то получается, что сняли министра здравоохранения и на этом успокоились, а кто будет отвечать за сложившуюся ситуацию?", – спросил Нуржан Альтаев.Источник:



Токаев в наступление пошел.Тихо,мирно,продуманно.Мамина поставили в неловкое положение.Снимут его,или тот сам уйдет,на другую должность,мб лекции читать...

Масимов на подходе?