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≡ "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
"Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39769

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В течение шести дней (с 27 августа) областной информационный штаб не предоставляет СМИ сведения о заболеваемости пневмонией. Поэтому сегодня, 2 сентября, "НГ" направила запрос акиму Костанайской области Архимеду МУХАМБЕТОВУ.
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§ arman_kst
Re: "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
516

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не читал письмо. Но сразу бросается в глаза равнение не по ширине текста. И контактная информация по центру поля стоит.
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§ abaika95
Re: "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4830

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Но сразу бросается в глаза равнение не по ширине текста. И контактная информация по центру поля стоит./


Ну вы бюрократ)
Все есть повод не отвечать на письмо)
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§ abaika95
Re: "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4830

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Однако утром 27 августа брифинг отменили с обещанием ответить на присланные вопросы. Обещание не выполнено до сих пор./



Нехорошо




Цитата-/Мы просим ответить на вопросы:/



Справедливо



Цитата-/Кроме того, "НГ" просит акима области дать поручение управлению здравоохранения и областному информационному штабу о ежедневном предоставлении информации по заболеваемости пневмонией в регионе/



Перебор)
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§ Тимур Гафуров
"Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
560

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 02.09.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перебор)

Вы правда считаете, что такая информация не нужна нашим читателям?
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§ юля елиссева
"Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1688

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 02.09.20 - 13:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Перебор)

привык он просто в очко играть... вот и перебор...
Цитата:
Тимур Гафуров:
Вы правда считаете, что такая информация не нужна нашим читателям?

для нурлыбота на госхарчах кощунственна сама мысль, что от высокого начальства кто-то может что-то требовать. Раз сам подлизайка кляняется властьдержащим как туркменскому аркадагу, то и все остальные должны также так делать.
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§ ACROS
Re: "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
935

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.09.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:


Он вам ответит так же как и мне: "ну, узнали правду и что вам от этого стало легче жить??""
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§ Сергей kst
"Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
232

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 02.09.20 - 15:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Больше прозрачности..."

СТОИМОСТЬ каждой инфекционной больницы формируется каждым акиматом САМОСТОЯТЕЛЬНО", - написал глава Минздрава.

Вот тут прозрачность точно не помешает.Куда,чего,сколько и почему.И мб я плохо читал,но не увидел сроки начала и окончания строительных работ.

[Исправлено: Сергей kst, 02.09.2020 - 15:24]
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