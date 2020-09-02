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≡ "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в выходные дни просят продавцы рынка "Береке" в Костанае
 
 
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§ NG.kz
"Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в выходные дни просят продавцы рынка "Береке" в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39768

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Арендаторам крытого рынка "Береке" разрешили работать 18 августа после полуторамесячного перерыва, вызванного карантином. Но под запретом осталась работа на выходных. Как отмечают продавцы, как раз эти 2 дня и дают основной доход.
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§ arman_kst
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
516

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Понимаю. Рынки работают до 17. А рабочий график у людей до 19 часов. В выходные не работает
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§ abaika95
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4827

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И снова возмущение покой нам только снится ......

Разрешат работать в выходные,дальше что?
Возмущение почему нельзя работать ночью потомучто ночью самый навар?
Про работяг будут новости? У них там на ССГПо или КМ или Оркен и кбру всё норм?
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§ юля елиссева
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1688

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 02.09.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нечитайло на этот рынок не ходит, ему пофиг...
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
Г


(Журналисты)
Сообщений:
40

Регистрация:
01.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Про работяг будут новости? У них там на ССГПо или КМ или Оркен и кбру всё норм?

Пока нам не поступали сообщения о нарушении прав рабочих, но если такие появятся, мы обязательно будем работать по ним.
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§ ACROS
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
935

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
но если такие появятся, мы обязательно


Георгий, какой вы право наивный или не с этого мира!!
Да, сплошь и рядом ( особенно на селе и особенно у так называемых "передовых" сельхозпредприятиях и особенно по зарплате). Народ у нас затюрканый и не будет качать свои права.
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* Сергей kst
Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
230

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 02.09.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Народ у нас затюрканый и не будет качать свои права.

Знакомый работает в Евразкаспиан сталь.Помню,рассказывал-когда только запускали стан,в 14м году,собрали всех и сказали-кто заикнется про Профсоюз,пишите заявление...
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