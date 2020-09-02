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§ NG.kz
Количество налогов сократят в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39768

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Будет изучен вопрос применения права уплаты розничного налога с оборота на альтернативной основе для наиболее пострадавших секторов экономики", - сообщил министр экономики Руслан Даленов на заседании правительства.
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§ сайлау курманов
Re: Количество налогов сократят в Казахстане
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4050

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 02.09.20 - 10:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почти всё бизнес сообщество так или иначе где-то что-то скрывает, содержит бухгалтерию и прочий штат. Не легче ли каждый вид бизнеса обозначить ценой в денежном эквиваленте и пусть платят единым платежом. Например сапожник тысячу тенге в месяц, а супермаркет пятьсот тысяч
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§ electro
Re: Количество налогов сократят в Казахстане
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
367

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 02.09.20 - 11:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
для наиболее пострадавших секторов экономики Источник:

Как вы достали со своими "наиболее"!
Для всей экономики пересматривайте.
Ведут себя, как тот чел: и рыбку съесть и на стул сесть :-x
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§ ACROS
Re: Количество налогов сократят в Казахстане
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
935

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.09.20 - 14:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
каждый вид бизнеса обозначить ценой в денежном эквиваленте


У нас ( аграрий) просят, причем уже давно, ввести единый АГРОНАЛОГ - в котором "сидели" бы - и налог на землю, и на эмиссию, имущество, транспорт и прочее.
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