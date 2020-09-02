юля елиссева "Больше прозрачности..." - Как выполняют поручение президента о статистике пневмонии в Костанайской области #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1688

Регистрация: 14.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:48 Цитата: abaika95:

Перебор)

привык он просто в очко играть... вот и перебор...

Цитата: Тимур Гафуров:

Вы правда считаете, что такая информация не нужна нашим читателям?

для нурлыбота на госхарчах кощунственна сама мысль, что от высокого начальства кто-то может что-то требовать. Раз сам подлизайка кляняется властьдержащим как туркменскому аркадагу, то и все остальные должны также так делать.