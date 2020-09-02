abaika95 Re: "Почему кто-то решил за нас?" - Разрешить работу в... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4827

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:59 И снова возмущение покой нам только снится ......



Разрешат работать в выходные,дальше что?

Возмущение почему нельзя работать ночью потомучто ночью самый навар?

Про работяг будут новости? У них там на ССГПо или КМ или Оркен и кбру всё норм?