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≡ В районе КСК завершили осеннюю опрессовку, но 60 домов еще неделю будут без горячей воды
 
 
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§ NG.kz
В районе КСК завершили осеннюю опрессовку, но 60 домов еще неделю будут без горячей воды
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39767

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Причина - порыв теплотрассы диаметром 500 мм на пр. Кобланды батыра. Порыв был выявлен в процессе опрессовки сетей котельной № 2, от которой запитан район КСК в Костанае.
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§ electro
Re: В районе КСК завершили осеннюю опрессовку, но 60 домов еще...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
367

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 01.09.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну если изестно, где порвало и какой диаметр, почему это нужно делать НЕДЕЛЮ?
:-(
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§ arman_kst
Re: В районе КСК завершили осеннюю опрессовку, но 60 домов еще...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
516

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А какие дома на КСК, не дали список?
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