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≡ Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39767

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один несчастный случай произошел в Аркалыке, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций Костанайской области.
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§ abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4827

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вы знаете сколько уже детей выпало из окон в этом году? Это не перебор? Или еще немножко можно?/



перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит, правда ведь? Или вы видите связь?




Цитата-/но на своих собственных детей мне не приходится повышать голос, а уж тем более лупить/


Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7452

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)


От меня ближайшие соседи достаточно далеко, чтобы вообще не париться по этому поводу))

Цитата:
abaika95:
перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит


Ну предложите другой способ решения проблемы, или так и будете делать вид, что ее нет?
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§ Елена Пикельная
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
Е


(Журналисты)
Сообщений:
430

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 02.09.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ветеринар в своем офисе находился без маски его вполне мог сдать клиент

Вы когда фантазируете, как-то контролируйте полёт ваших "крыл". Он клиентов всегда в маске принимает. Это я говорю, как человек, посещавший клинику со своим псом. Так что, давайте не будем домысливать то, чего не бывает...
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§ abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4827

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 10:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/От меня ближайшие соседи достаточно далеко, чтобы вообще не париться по этому поводу/


А дети? Это же пятая колонна у вас дома) не дадите карманных денег на погулянки они пойдут вас и сдадут учителю в школе что вы тиран) и всё прощай дом)



Цитата-/Ну предложите другой способ решения проблемы, или так и будете делать вид, что ее нет/


Только замки на окна но это в наших условиях и в нашей культуре не подчинения никому не сработает) представьте завтра выйдет указ всем у кого есть дети до 5 лет надо установить замки на окна,что начнется?

Воот чинуши пролобировали свои компании по установке замков
А где я деньги возьму на эти замки?
Пусть социальная защита лучше бдит за нерадивыми родителям а у нас все нормально
А зачем мне на съёмную хату покупать замки?
И все в таком духе)


И вы так и не ответили, вы уверены что есть связь между вашей тоталитарной системой в отношении родителей и не выпадением детей из окон? Может дело банально в климат контроле?))




Цитата-/Вы когда фантазируете, как-то контролируйте полёт ваших "крыл". Он клиентов всегда в маске принимает. Это я говорю, как человек, посещавший клинику со своим псом/


А есть видео?)
Пока по факту есть видео только одно как он находится без маски в клинике а если вместо сотрудника на обед заскочил бы клиент? Нет доказательств что он бы надел маску,так ведь?)
Против фактов не попрёшь и ваши я захожу туда с псом к делу не пришьешь)
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7452

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А дети? Это же пятая колонна у вас дома) не дадите карманных денег на погулянки они пойдут вас и сдадут учителю в школе что вы тиран) и всё прощай дом)


Дом у меня одноэтажный, а значит и речь не о моих детях. Хватит уводить обсуждение в сторону.

Цитата:
abaika95:
И вы так и не ответили, вы уверены что есть связь между вашей тоталитарной системой в отношении родителей и не выпадением детей из окон? Может дело банально в климат контроле?))


Да, именно в последнем. Все же знают, что при наличии кондиционера окна рекомендовано держать закрытыми. А для свежего воздуха существует вентиляция с рекуперацией тепла. Вообще нет причин держать окна открытыми.
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§ Елена Пикельная
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
Е


(Журналисты)
Сообщений:
430

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 02.09.20 - 11:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а если вместо сотрудника на обед заскочил бы клиент? Нет доказательств что он бы надел маску,так ведь?)

Клиент заскочил бы? И, кстати, у него приём по записи (и не каждый день на удобное время записаться можно). Если только экстренно, но это редкие случаи. Тогда маска была бы надета незамедлительно. И выдумывать нечего. А то ведь ровно по таким же соображениям можно заподозрить принца Чарльза в том, что он постоянно забывает застегнуть ширинку. Ведь доказательств того что у него не имеется умысла на незатегивание ширинки нет. Так?
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