abaika95 Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4824

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:41 Цитата-/От меня ближайшие соседи достаточно далеко, чтобы вообще не париться по этому поводу/





А дети? Это же пятая колонна у вас дома) не дадите карманных денег на погулянки они пойдут вас и сдадут учителю в школе что вы тиран) и всё прощай дом)







Цитата-/Ну предложите другой способ решения проблемы, или так и будете делать вид, что ее нет/





Только замки на окна но это в наших условиях и в нашей культуре не подчинения никому не сработает) представьте завтра выйдет указ всем у кого есть дети до 5 лет надо установить замки на окна,что начнется?



Воот чинуши пролобировали свои компании по установке замков

А где я деньги возьму на эти замки?

Пусть социальная защита лучше бдит за нерадивыми родителям а у нас все нормально

А зачем мне на съёмную хату покупать замки?

И все в таком духе)





И вы так и не ответили, вы уверены что есть связь между вашей тоталитарной системой в отношении родителей и не выпадением детей из окон? Может дело банально в климат контроле?))









Цитата-/Вы когда фантазируете, как-то контролируйте полёт ваших "крыл". Он клиентов всегда в маске принимает. Это я говорю, как человек, посещавший клинику со своим псом/





А есть видео?)

Пока по факту есть видео только одно как он находится без маски в клинике а если вместо сотрудника на обед заскочил бы клиент? Нет доказательств что он бы надел маску,так ведь?)

Против фактов не попрёшь и ваши я захожу туда с псом к делу не пришьешь)