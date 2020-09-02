Kairat stayer Re: Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные... #1 K





(Полноправные пользователи) Сообщений: 2034

Регистрация: 28.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:41 Хорошая новость, что с 2021 года 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений.



Более месяца тому назад обсуждали, когда председатель Общественного совета (ОС) ЕНПФ Е.Сейпульник отмечал, что если его поддержать члены ОС тогда он будет инициировать обращение в адрес Президента чтобы разрешили вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией. Но в последствии отдельные члены ОС не поддержали инициативу господина Е.Сейпульника.



Цитирую пост из обсуждения, Кайрат стайер: Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.



Подробнее здесь: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39305?1599017228