Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
§ NG.kz
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39764

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один несчастный случай произошел в Аркалыке, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций Костанайской области.
Читать новость
* abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4823

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.09.20 - 00:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вы знаете сколько уже детей выпало из окон в этом году? Это не перебор? Или еще немножко можно?/



перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит, правда ведь? Или вы видите связь?




Цитата-/но на своих собственных детей мне не приходится повышать голос, а уж тем более лупить/


Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)
Профайл
§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7451

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)


От меня ближайшие соседи достаточно далеко, чтобы вообще не париться по этому поводу))

Цитата:
abaika95:
перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит


Ну предложите другой способ решения проблемы, или так и будете делать вид, что ее нет?
Профайл
§ Елена Пикельная
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
Е


(Журналисты)
Сообщений:
429

Регистрация:
29.07.14
Отправлено: 02.09.20 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А ветеринар в своем офисе находился без маски его вполне мог сдать клиент

Вы когда фантазируете, как-то контролируйте полёт ваших "крыл". Он клиентов всегда в маске принимает. Это я говорю, как человек, посещавший клинику со своим псом. Так что, давайте не будем домысливать то, чего не бывает...
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 19, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: юля елиссева, abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 3
Всего: 59

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 41 Queries | 60 Files Loaded: 546.27 Ko | Raw HTML: 52.91 Ko -