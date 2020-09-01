abaika95:

Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)

abaika95:

перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит