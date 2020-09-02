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≡ Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году
 
 
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§ NG.kz
Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39764

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.09.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что с 2021 года 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений.
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§ Kairat stayer
Re: Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2034

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 02.09.20 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая новость, что с 2021 года 700 тысяч казахстанцев смогут использовать часть пенсионных накоплений.

Более месяца тому назад обсуждали, когда председатель Общественного совета (ОС) ЕНПФ Е.Сейпульник отмечал, что если его поддержать члены ОС тогда он будет инициировать обращение в адрес Президента чтобы разрешили вкладчикам пенсионного фонда снять 10 процентов своих накоплений в связи со сложной экономической ситуацией. Но в последствии отдельные члены ОС не поддержали инициативу господина Е.Сейпульника.

Цитирую пост из обсуждения, Кайрат стайер: Здравое предложение, сработает на благо народа, пусть инициирует, возможно все его действия уже согласованы, надеюсь его поддержать на всех уровнях. Тем более председатель Общественного совета Е.Сейпульник отмечает, что на счетах в ЕНПФ у большинства простых граждан финансовых средств мало и деньги народу нужны на этом свете.

Подробнее здесь:
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* Сергей kst
Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные накопления в 2021 году
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
228

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 02.09.20 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Но в последствии отдельные члены ОС не поддержали инициативу господина Е.Сейпульника.

Цитата:
Kairat stayer:
на счетах в ЕНПФ

Лучьше они снова и безуспешно инвестируют их в какой-нибудь банк Азербайджана,или Зимбабве.
Вообще,ЕНПФ и его "организаторы"хорошо устроились.Прос.али деньги граждан один раз,неудачным вложением,и как с гуся вода.Но то было при солнцеликом вседержителе.Будем надеяться,Токаев "выметет"всю эту "грязь" со двора нашей Республики.

[Исправлено: Сергей kst, 02.09.2020 - 10:26]
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* сайлау курманов
Re: Токаев: Казахстанцы смогут использовать пенсионные...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4049

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 02.09.20 - 10:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев "выметет"всю эту "грязь" со двора нашей Республики.

Молимся денно о ночно, однако робкие шаги и бесконечное оглядывание назад вызывает сомнения в решительном наступлении. Вроде всё верно говорит, но сказать и сделать как небо и земля
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