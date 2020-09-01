abaika95 Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4823

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:32 Цитата-/вы знаете сколько уже детей выпало из окон в этом году? Это не перебор? Или еще немножко можно?/







перебор,но доносами и выселениями родителей из дома за хлопок по попе ребенка проблему с выпадением из окон не решит, правда ведь? Или вы видите связь?









Цитата-/но на своих собственных детей мне не приходится повышать голос, а уж тем более лупить/





Правильно,соседи увидят,сдадут куда надо,выселят из дома а может из страны поэтому и не лупите)