Цитата: alex_60:

Да два года это будет 12 миллионов. Почти каждому жителю, включая новорождённых и столетних аксакалов

И всё это заметьте, как минимум по цене в два раза выше рынка (я уже не говорю про скидки на крупный опт и т.д.)...