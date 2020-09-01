abaika95 Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4823

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:59 Цитата-/Был еще случай - папа шлепнул дочу разок, слегонца, за гуляние позднее. Папу за это на какое-то время вообще ювиналы из дома выселили./









Вы так это преподносите как будто это нормально?

Увидят соседи что ребенок заигрался и на него родители прикрикнули или по попе хлопунли то соседи бегут доносить в полицию и государство за это родителей из дома выселяет?

37 год?

Тоталитаризм ?

Не не не слышали?)

Не перебор ли?



А ветеринар в своем офисе находился без маски его вполне мог сдать клиент и за это его штрафанули это одобрят все нормальные Канадцы?