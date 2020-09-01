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≡ Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39763

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один несчастный случай произошел в Аркалыке, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций Костанайской области.
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7446

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора с этим уже что-то делать, так дальше не может продолжаться. Уже наверное на дорогах дети меньше гибнут, чем от москитных сеток.

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2020 - 10:37]
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§ 5555
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 01.09.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Например заказывать окна как в сов союзе. С форточкой сверху.
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§ abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4821

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пора с этим уже что-то делать, так дальше не может продолжаться/




У вас в Канаде тоже есть такая проблема?
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7446

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 19:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
У вас в Канаде тоже есть такая проблема?

Сомневаюсь, по крайней мере я не слышал тут о подобном. Мы тут окна не открываем. Везде есть климат контроль, эир чейнджеры, вентиляция. Да и детей без присмотра не оставляют - ювинальная полиция сразу заберет, такие случаи есть.
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§ abaika95
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4821

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да и детей без присмотра не оставляют - ювинальная полиция сразу заберет, такие случаи есть./



А кто донесет полиции что дети без присмотра? И без присмотра если ребенок именно пострадал? или без шансов просто без присмотра и сразу заберут?
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7446

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А кто донесет полиции что дети без присмотра? И без присмотра если ребенок именно пострадал? или без шансов просто без присмотра и сразу заберут?

Любой, кто увидит, что дети дома одни, пока родители на работе, или в школе на доверительной беседе ребенок сам проговорится. Поверьте, вариантов уйма. Был даже случай, что ребенок в гостях у друга упал в обморок, мама подумала, что это от голода, и вызвала ювиналов. Родителям того пацаненка мало не показалось. Им такой шмон в доме устроили, на предмет наличия продуктов питания.
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7446

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Был еще случай - папа шлепнул дочу разок, слегонца, за гуляние позднее. Папу за это на какое-то время вообще ювиналы из дома выселили. Без понятия, где и как долго он жил, но это реальные случаи. Если бы тут дети из окон падали как у вас - уже бы наверное правительство в отставку отправили.
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§ abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4821

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Был еще случай - папа шлепнул дочу разок, слегонца, за гуляние позднее. Папу за это на какое-то время вообще ювиналы из дома выселили./




Вы так это преподносите как будто это нормально?
Увидят соседи что ребенок заигрался и на него родители прикрикнули или по попе хлопунли то соседи бегут доносить в полицию и государство за это родителей из дома выселяет?
37 год?
Тоталитаризм ?
Не не не слышали?)
Не перебор ли?

А ветеринар в своем офисе находился без маски его вполне мог сдать клиент и за это его штрафанули это одобрят все нормальные Канадцы?
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* Victor Yang
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13142

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 01.09.20 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Не перебор ли?

Я про подобные случаи в Германии слышал. Ребёнок задержался у друга, вскользь сказал что за это его дома будут ругать, мать друга сообщила куда надо - ребёнка забрали. Правда, ему смогли передать что достаточно сказать что он хочет домой, чтобы его вернули родителям. У нас с такими правилами, наверное, каждую вторую семью можно ребёнка лишить.
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