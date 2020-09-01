maxsaf Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7446

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:30 Цитата: abaika95:

А кто донесет полиции что дети без присмотра? И без присмотра если ребенок именно пострадал? или без шансов просто без присмотра и сразу заберут?

Любой, кто увидит, что дети дома одни, пока родители на работе, или в школе на доверительной беседе ребенок сам проговорится. Поверьте, вариантов уйма. Был даже случай, что ребенок в гостях у друга упал в обморок, мама подумала, что это от голода, и вызвала ювиналов. Родителям того пацаненка мало не показалось. Им такой шмон в доме устроили, на предмет наличия продуктов питания.