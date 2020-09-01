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≡ "На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
 
 
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§ NG.kz
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39763

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свыше 400 тысяч компьютеров раздали школьникам в Казахстане, до 15 сентября будут закуплены еще 200 тысяч для передачи во временное пользование. После окончания пандемии появится возможность предоставить каждому классу и учителю школьные компьютеры, заявил министр.
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§ maxsaf
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7446

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 20:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лучше 2 года дома посидеть

Поделился инсайдерской инфой? ))
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9172

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, два года закупки компьютеров.
Для сельских и других школ.
Если в месяц пятьсот тысяч закупили, то
Да два года это будет 12 миллионов.
Почти каждому жителю, включая новорождённых и столетних аксакалов.
Профайл
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