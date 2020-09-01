alex_60 "На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения #16 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9172

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:41 Да, два года закупки компьютеров.

Для сельских и других школ.

Если в месяц пятьсот тысяч закупили, то

Да два года это будет 12 миллионов.

Почти каждому жителю, включая новорождённых и столетних аксакалов.