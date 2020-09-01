alex_60 Про небо над Костанаем #9 a





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Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:44 Цитата: drakon:

И раньше, в конце августа - копали.



Мы копали всегда в первую неделю сентября.

И всегда бы спор.

Так как сажали все гуртом, с родителями,

А жили все в разных местах

И в в эти дни было открытие охоты.

Один раз я копал с солдатами.

Дядя военный привез солдат сюда на уборку зерновых в закрома Родины,

С Краснодара вроде,

Ну и они мне помогали. Или я им.

Соток тридцать.



[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 19:48]