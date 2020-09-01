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≡ Про небо над Костанаем
 
 
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§ NG.kz
Про небо над Костанаем
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39763

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вчера над городом Костанай в разное время пролетели в разных направлениях самолёты, оставляющие белый след, который через время расширился и висел в небе очень большими безформенными кусками непонятной структуры.
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§ лимон
Re: Про небо над Костанаем
лимон


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1316

Регистрация:
21.11.16
Отправлено: 01.09.20 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
флайрадар внесёт ясность в таком случае :-)
ну кто будет разгонять над Костанаем облака?
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§ yudjin
Re: Про небо над Костанаем
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6889

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 01.09.20 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А может просто безветрие и малоподвижный антициклон не дает быстро улетучится самолетному следу.
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§ самый умный
Re: Про небо над Костанаем
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
400

Регистрация:
04.02.13
Отправлено: 01.09.20 - 17:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Засуха осенью аграриям только на руку, для уборочной хорошо. Так что маловероятно про климатическую диверсию.
Но за бдительность плюс в карму, продолжайте наблюдение 8-)
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§ сайлау курманов
Re: Про небо над Костанаем
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4048

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 01.09.20 - 18:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынче картошка уродилась на славу, не успеваю копать, супруга собирать, помидоров и капусты завязалось тоже много
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§ alex_60
Про небо над Костанаем
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9169

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

А что картошку в августе теперь копают?
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§ maxsaf
Re: Про небо над Костанаем
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7443

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 19:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какое бы ни было происхождения следа - прибить к небесной тверди его наврятли смогли, отсюда вывод - штиль))
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§ drakon
Про небо над Костанаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19911

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.09.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
А что картошку в августе теперь копают?

И раньше, в конце августа - копали.
Начале сентября.
Сажали мы, 1-2 мая... :lol:
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§ drakon
Про небо над Костанаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19911

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.09.20 - 19:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это конденсат, от военных самолётовю
Да, откуда у вас, военные самолёты?
У самолетов АН-2, не бывает... :lol: :oops:
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§ alex_60
Про небо над Костанаем
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9169

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
И раньше, в конце августа - копали.


Мы копали всегда в первую неделю сентября.
И всегда бы спор.
Так как сажали все гуртом, с родителями,
А жили все в разных местах
И в в эти дни было открытие охоты.
Один раз я копал с солдатами.
Дядя военный привез солдат сюда на уборку зерновых в закрома Родины,
С Краснодара вроде,
Ну и они мне помогали. Или я им.
Соток тридцать.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 19:48]
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§ alex_60
Про небо над Костанаем
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9169

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Сажали мы, 1-2 мая...


На первое мая всегда был и будет шашлык,
Это вечно. Картошку ближе к дню Победы как выходные получались.
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§ drakon
Про небо над Костанаем
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19911

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.09.20 - 20:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
На первое мая всегда был и будет шашлык, Это вечно.

Какой шашлык, 60 лет - назад?... :lol: :oops:
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