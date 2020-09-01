maxsaf Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 7443

Регистрация: 27.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:13 Цитата: abaika95:

У вас в Канаде тоже есть такая проблема?

Сомневаюсь, по крайней мере я не слышал тут о подобном. Мы тут окна не открываем. Везде есть климат контроль, эир чейнджеры, вентиляция. Да и детей без присмотра не оставляют - ювинальная полиция сразу заберет, такие случаи есть.