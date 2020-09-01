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≡ Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной основе смогут казахстанцы
 
 
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§ NG.kz
Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной основе смогут казахстанцы
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39761

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Глава государства отметил важность общественного надзора над распределением бюджетных средств сёл. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев поручил создать легитимный институт онлайн-петиций, чтобы граждане могли инициировать реформы и предложения.
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§ сайлау курманов
Re: Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4047

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 01.09.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что там в деревнях то ловить, уже под чистую всю разграбили. Уже как год общественники Рудного выступают против своего местного акима, не мешало бы прислушаться и народу.
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§ юля елиссева
Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной основе смогут казахстанцы
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1686

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 01.09.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
общественники Рудного выступают против своего местного акима

а разве аким в рудном что-то решает? Мне всегда казалось, что реальную власть в Рудном имеет глава ССГПО, но никак не аким...
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§ КГСПС
Re: Выбирать акимов сёл и создавать онлайн-петиции на законной...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1126

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 01.09.20 - 16:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
При Турдахунове так и было, а нынешний против Гаязова не тянет.
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