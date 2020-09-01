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≡ 1 сентября на первом в жизни классном часе первоклашкам говорили о Конституции и коронавирусе
 
 
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§ NG.kz
1 сентября на первом в жизни классном часе первоклашкам говорили о Конституции и коронавирусе
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39761

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для первоклашек, родители которых выбрали обучение в дежурных группах (классах), праздник 1 сентября проводили почти как обычно - с поздравлениями, экскурсией по школе, заливистыми трелями первых звонков.
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§ yudjin
Re: 1 сентября на первом в жизни классном часе первоклашкам...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6888

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 01.09.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Стулья для них были расставлены на расстоянии полутора метров.

Как смешны все эти условности
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§ yudjin
Re: 1 сентября на первом в жизни классном часе первоклашкам...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6888

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 01.09.20 - 14:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
...маски на лицах.
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