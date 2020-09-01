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≡ "На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
 
 
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§ NG.kz
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39760

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свыше 400 тысяч компьютеров раздали школьникам в Казахстане, до 15 сентября будут закуплены еще 200 тысяч для передачи во временное пользование. После окончания пандемии появится возможность предоставить каждому классу и учителю школьные компьютеры, заявил министр.
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§ alex_60
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня компьютерная техника устаревает очень быстро.
какой смысл (нет,уши то торчат,понятно) набирать
в таких огромных количествах то,
что завтра можно будет выбросить на свалку.
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§ abaika95
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4819

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/какой смысл (нет,уши то торчат,понятно) набиратьв таких огромных количествах то,что завтра можно будет выбросить на свалку/


А как по другому?)
Закупать по 100 компов и ждать пока новые выйдут?
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§ drakon
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19908

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.09.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня компьютерная техника устаревает очень быстро.

Алекс, а где ваш завод, компьютерный?... :lol: :oops:
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§ abaika95
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4819

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 11:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/где ваш завод, компьютерный?.../




У Алекса есть свой личный компьютерный завод?
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§ Я
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
334

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 01.09.20 - 12:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня компьютерная техника устаревает очень быстро. какой смысл

Вы свой меняете ежегодно ? Моему больше 10 лет и работает
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А как по другому?)


очень просто.
школьники идут в школу.
как у соседей. в других странах.
и не надо ничего закупать.
а так запрет на посещение школ
и дистанционное обучение пролоббировали,
чтобы наживиться на этом.
да и еще неликвидное старье всякое пропихнуть под это дело.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 12:33]
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 12:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Я:
Моему больше 10 лет и работает


как аналогия- машинкам по сорок лет,
а они до сих пор по нашим дорогам ездят.
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 12:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
или вот так.
В Мичуринском,за рекой от Костаная,
раздали компьютеры школьникам.
а люди там от телефонов стационарных в основном отказались.
чтобы подключить мегалайн адсл ,надо покупать пакет,стационарный телефон
плюс интернет.
а нужна вся эта фигня будет на одну четверть. предполагаю.
и бери или годовой пакет подешевле,или подороже,но мыкайся потом с отключением.
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§ abaika95
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4819

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/очень просто.школьники идут в школу/




Потом приходят из школы и заражают своих бабушек и дедушек
Стоит ли один компьютер жизни ? Думаю нет
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 12:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Потом приходят из школы и заражают своих бабушек и дедушек Стоит ли один компьютер жизни ? Думаю нет


ну до конца жизни на земле сидеть им дома что-ли?
всегда будут болезни, всегда будут вирусы,
вирусы всегда распространяются..
так задумано создателем жизни на земле, кто бы он ни был.
так было, так и будет всегда.
регулирование количества обитателей на планете Земля.

[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 12:55]
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§ abaika95
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4819

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/до конца жизни на земле сидеть им дома что-ли?/




Нет на то время пока идёт пандемия, лучше 2 года дома посидеть и потом ещё жить лет 20 чем раньше всех уйти
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§ alex_60
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9166

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
лучше 2 года дома посидеть


и сойти с ума и закончить в психбольнице.
если сидеть как ты хочешь дома два года .
а то что они не пошли в школу это не значит что
они не контактируют ни с кем.
это очень глубокое заблуждение.
т-развлекальные центры вон открылись уже.
к примеру

[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 13:13]
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§ KOS77
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
761

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 01.09.20 - 13:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а нужна вся эта фигня будет на одну четверть. предполагаю

Думаю при таких огромных бюджетных тратах, чиновничий бизнес-проект "пандемия" будет длиться ещё долго и соответственно дистанционное обучение тоже. Надеюсь кто-нибудь "на верху" всё-таки обратит внимание, на бездумные и завышенные траты из бюджета под видом борьбы с "короной"!?
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§ Я
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
334

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 01.09.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
как аналогия

Так откажитесь от старых дорог заводов и жилья , чтоб уж избежать всех аналогий, от беЗплатного образования и медицыны ведь отказались
Дареному коню в зубы не смотрят, да и шапку по Сеньке подбирать пора
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