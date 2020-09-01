Цитата: abaika95:

Потом приходят из школы и заражают своих бабушек и дедушек Стоит ли один компьютер жизни ? Думаю нет



ну до конца жизни на земле сидеть им дома что-ли?

всегда будут болезни, всегда будут вирусы,

вирусы всегда распространяются..

так задумано создателем жизни на земле, кто бы он ни был.

так было, так и будет всегда.

регулирование количества обитателей на планете Земля.



[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 12:55]