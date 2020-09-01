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≡ Токаев озвучил дополнительные меры помощи для бизнесменов
 
 
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§ NG.kz
Токаев озвучил дополнительные меры помощи для бизнесменов
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39759

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Президент Касым-Жомарт Токаев поручил ввести госсубсидирование для бизнесменов в наиболее пострадавших секторах экономики. Также Президент коснулся вопроса специальной программы Нацбанка по пополнению оборотных средств для МСБ в наиболее пострадавших секторах.
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§ сайлау курманов
Re: Токаев озвучил дополнительные меры помощи для бизнесменов
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4046

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 01.09.20 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень хорошие намерения, однако пока докажешь свою безнадегу, боюсь как Ефремов надо будет в обморок падать
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