alex_60 "На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения #10 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9164

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:53 Цитата: abaika95:

Потом приходят из школы и заражают своих бабушек и дедушек Стоит ли один компьютер жизни ? Думаю нет



ну до конца жизни на земле сидеть им дома что-ли?

всегда будут болезни, всегда будут вирусы,

вирусы всегда распространяются..

так задумано создателем жизни на земле, кто бы он ни был.

так было, так и будет всегда.

регулирование количества обитателей на планете Земля.



[Исправлено: alex_60, 01.09.2020 - 12:55]