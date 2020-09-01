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≡ "На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
 
 
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§ NG.kz
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39758

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свыше 400 тысяч компьютеров раздали школьникам в Казахстане, до 15 сентября будут закуплены еще 200 тысяч для передачи во временное пользование. После окончания пандемии появится возможность предоставить каждому классу и учителю школьные компьютеры, заявил министр.
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§ alex_60
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9160

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня компьютерная техника устаревает очень быстро.
какой смысл (нет,уши то торчат,понятно) набирать
в таких огромных количествах то,
что завтра можно будет выбросить на свалку.
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* abaika95
"На рынке такого количества компьютеров нет" - Глава Минобразования о покупке техники для онлайн-обучения
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4816

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/какой смысл (нет,уши то торчат,понятно) набиратьв таких огромных количествах то,что завтра можно будет выбросить на свалку/


А как по другому?)
Закупать по 100 компов и ждать пока новые выйдут?
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* drakon
Re: "На рынке такого количества компьютеров нет" -...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19908

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.09.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сегодня компьютерная техника устаревает очень быстро.

Алекс, а где ваш завод, компьютерный?... :lol: :oops:
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