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≡ Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39758

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Один несчастный случай произошел в Аркалыке, второй - в Житикаре. Об этом сегодня, 1 сентября, сообщила пресс-служба департамента чрезвычайных ситуаций Костанайской области.
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§ maxsaf
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7441

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.09.20 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пора с этим уже что-то делать, так дальше не может продолжаться. Уже наверное на дорогах дети меньше гибнут, чем от москитных сеток.

[Исправлено: maxsaf, 01.09.2020 - 10:37]
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§ 5555
Re: Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из...
5555


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
02.03.15
Отправлено: 01.09.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:

Например заказывать окна как в сов союзе. С форточкой сверху.
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* abaika95
Один ребенок погиб и один получил травмы после падения из окон в Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4816

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пора с этим уже что-то делать, так дальше не может продолжаться/




У вас в Канаде тоже есть такая проблема?
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