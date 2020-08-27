NG.kz Юлия - учительница и партизанка N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:59 Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.

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