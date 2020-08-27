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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39758

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ Coopidon
Re: Юлия - учительница и партизанка
Coopidon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
630

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 31.08.20 - 23:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынче вопрос стоит остро!
Что сделала Юлия Журавлева для Бабаки?
А Гагарин?
Другое дело кассир, который Бабайке зряплату выдаёт.
Это же кормилец и благодетель его.
Поэтому надо...надо!
Глядишь лишний тенге подкинет.
8-)
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* abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4816

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.09.20 - 00:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Настолько скуШно в комментах стало что опять редбота из клетки выпустили?) Видать либо статья интересная предвидится, либо СВ во вот на подходе)
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§ Я
Юлия - учительница и партизанка
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
332

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 01.09.20 - 10:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:
Все умные подготовленные, дадут приказ развиваться и оппа сразу

Заводы , дворцы , пароходы заимели хозяев. Гениально, без революций и с красивыми лозунгами
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