Цитата: abaika95:

каким образом "вас" лишают прошлого кроме как переименовывая улицы? Вам запрещают изучать историю? Запрещают в музей ходить? В архивы?

Это вам к ономастам надо с этим вопросом.

Но наверное точно проще.

А иначе и не запомнить ведь всех этих батыров и прочих деятелей.

Зачем изучать историю или в музеи ходить? Или в архивы?

А так проще. Вся истоирия. С Абая на Туельсездык, далее на Алтынсарина а далее на Назарбаева.

