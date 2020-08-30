ACROS Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области #7 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 932

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:10 Цитата: alex_60:

подчиненный натворил



Можеть быть так и есть, но я думаю не в этом дело, и за большие прогрешения люди не теряют своих постов. Дело как всегда, как говорил М.Задорнов, в БАБКАХ. Больше половины нашего районного бюджета - это деньги отдела образования, и так по всем районам и городам. А в масштабах области - деньги обл.образования - это огромные, просто ОГРОМНЫЕ деньги. Теперь же с Нового года - эти ОГРОМНЫЕ деньги уходят от акимов и передаються непосредственно в отделы образования. Надо же кому то КОНТРОЛИРОВАТЬ эти ОГРОМНЫЕ потоки денег. Очевидно ОН не с этой команды. Им нужно поставить СВОЕГО человека.