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≡ Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39755

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все 489 школ региона полностью готовы к новому учебному году, считает и.о. руководителя управления образования акимата Костанайской области Ермек АЙТМАГАМБЕТОВ. О том, как именно будут организованы школьные занятия он рассказал на онлайн-брифинге 28 августа.
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§ ACROS
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 30.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //и.о. руководителя//

А куда делся Цымбалюк - шустрый такой парнишка был ?
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§ Георгий ГОВОРОВ
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
Г


(Журналисты)
Сообщений:
39

Регистрация:
01.03.19
Отправлено: 31.08.20 - 04:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
куда делся Цымбалюк

Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.
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§ alex_60
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9157

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.


было сообщение
//в Локальный профессиональный союз работников организаций
образования и науки Костанайской области//
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§ maxsaf
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7440

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.

Умеете заинтриговать))
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§ ACROS
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.08.20 - 11:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Перешёл на другую должност


Жаль, вроде как бы на своём месте был, и ничего такого он не натворил.
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§ alex_60
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9157

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 11:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
вроде как бы на своём месте был, и ничего такого он не натворил.


подчиненный натворил.
и так ведь и не сказали
кому он десять тысяч на карту сбросил.
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§ ACROS
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
подчиненный натворил


Можеть быть так и есть, но я думаю не в этом дело, и за большие прогрешения люди не теряют своих постов. Дело как всегда, как говорил М.Задорнов, в БАБКАХ. Больше половины нашего районного бюджета - это деньги отдела образования, и так по всем районам и городам. А в масштабах области - деньги обл.образования - это огромные, просто ОГРОМНЫЕ деньги. Теперь же с Нового года - эти ОГРОМНЫЕ деньги уходят от акимов и передаються непосредственно в отделы образования. Надо же кому то КОНТРОЛИРОВАТЬ эти ОГРОМНЫЕ потоки денег. Очевидно ОН не с этой команды. Им нужно поставить СВОЕГО человека.
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§ alex_60
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9157

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 17:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
и за большие прогрешения люди не теряют своих постов.


Ушел по собственному желанию.
А как и что это только он может сказать.
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§ сайлау курманов
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4045

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 31.08.20 - 17:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Компьютеры больно дорогие закупили по 233 тысяч (1.4/6 тыс), ау финпол! Где вы там вечно опаздываете?
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§ maxsaf
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7440

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 19:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Теперь же с Нового года - эти ОГРОМНЫЕ деньги уходят от акимов и передаються непосредственно в отделы образования

И эти закупки компьютеров и прочего из-за коронавируса - тоже суммы огромные. Думаю, тут вы правы.
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