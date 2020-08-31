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≡ Дежурная на ЕНТ "героически закрыла своим телом" списывающего абитуриента
 
 
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§ NG.kz
Дежурная на ЕНТ "героически закрыла своим телом" списывающего абитуриента
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39755

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Дежурная, которая была призвана обеспечить контроль, сама была вовлечена в преступную схему. Как минимум будем требовать ее увольнения из системы образования, как максимум привлечения к более суровой ответственности", - написал Смагулов.
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§ alex_60
Re: Дежурная на ЕНТ "героически закрыла своим телом"...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
как могла ,так и помогла..
у каждого свои возможности помочь.
у нее вот такие.
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* сайлау курманов
Re: Дежурная на ЕНТ "героически закрыла своим телом"...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4045

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 31.08.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И что такого на совершила, что небо на голову упало, могли бы и простить
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