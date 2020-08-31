alex_60 Re: Половина - в Костанае. Хроника пандемии в Костанайской... #1 a





(Пользователи) Сообщений: 9153

Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 16:02 ///Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение///



Как реально выявить контакты?

По мне так никак.

Ну семья,родственники..

А супермаркет, в котором носитель походил полчаса с маской на подбородке?

А автобус с тем же положением маски.

Это как бы не считается,так получается.