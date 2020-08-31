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≡ Половина - в Костанае. Хроника пандемии в Костанайской области за прошедшие сутки
 
 
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§ NG.kz
Половина - в Костанае. Хроника пандемии в Костанайской области за прошедшие сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39755

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.08.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области 30 августа было зарегистрировано 8 случаев заражения КВИ. Об этом сегодня сообщили в областном информационном штабе. Данные о заболеваемости пневмонией штаб не сообщает четвертый день подряд.
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§ alex_60
Re: Половина - в Костанае. Хроника пандемии в Костанайской...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 16:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение///

Как реально выявить контакты?
По мне так никак.
Ну семья,родственники..
А супермаркет, в котором носитель походил полчаса с маской на подбородке?
А автобус с тем же положением маски.
Это как бы не считается,так получается.
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