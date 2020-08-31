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≡ Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39755

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.08.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набор студентов в медицинские колледжи в Костанае, Рудном и Аркалыке в 2020 году увеличился вдвое. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения. Несмотря на увеличение количества мест, конкурс составил по 3 абитуриента на место.
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§ alex_60
Re: Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с чем связан такой ажиотаж,интересно.
прием студентов увеличился вдвое.
и конкурс 3 человека на место.
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§ Victor Yang
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13140

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.08.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с чем связан такой ажиотаж,интересно. прием студентов увеличился вдвое. и конкурс 3 человека на место.

Видимо, в 2002-м беби-бум начался.

[Исправлено: Victor Yang, 31.08.2020 - 11:09]
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§ ACROS
Re: Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
932

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.08.20 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В связи с эпидемией коронавируса, младшему персоналу больниц и поликлиник подняли зарплату: наверное и это тоже сыграло свою роль.
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§ electro
Re: Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
365

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 31.08.20 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Границы закрыты!
Поэтому и подались абы куда
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§ alex_60
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
младшему персоналу больниц и поликлиник подняли зарплату: наверное и это тоже сыграло свою роль.


и все которые хотели стать юристами,решили плюнуть,
и стать медсестрами и фельдшерами.
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§ abaika95
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4813

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.08.20 - 14:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Границы закрыты!Поэтому и подались абы куда/




Логично кэп

Студенты и родителя такие "умные" что в связи с временным закрытием границ решили поступить абы куда на ближайшие 2-3 года
А че мелочиться то!
Бесплатно обучиться на Санитара и медсестру лучше чем на платного дизайнера и переводчика
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§ alex_60
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 14:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
насколько понимаю,КВ оставил выпускников этого года дома в кз.
или какие тут варианты есть.
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§ alex_60
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9153

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 15:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если все выпускники здесь останутся, то
Где нибудь в юбилейном м/р ПТУ надо
Строить,или в городе Тобыл, или как его, всех же сущестющие учебные заведения не
Переварят.
Даже пару ПТУ.
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