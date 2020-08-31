abaika95 Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4813

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:12 Цитата-/Границы закрыты!Поэтому и подались абы куда/









Логично кэп



Студенты и родителя такие "умные" что в связи с временным закрытием границ решили поступить абы куда на ближайшие 2-3 года

А че мелочиться то!

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