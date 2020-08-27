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≡ Юлия - учительница и партизанка
 
 
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§ NG.kz
Юлия - учительница и партизанка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39753

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Еще недавно на карте Костаная можно было прочитать названия улиц, связанных с установлением советской власти: Октябрьская, Павших Борцов, Повстанческая, Куйбышева, Ленина. Сейчас все они переименованы. Но сохранились еще названия, хранящие память о событиях, которые происходили сто лет назад. Одна из них носит имя участницы краснопартизанского восстания Юлии Журавлевой.
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§ Гриня
Re: Юлия - учительница и партизанка
Г


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
698

Регистрация:
11.04.12
Отправлено: 27.08.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Статья интересная,с исторической точки зрения,но автор оказывает "медвежью" услугу жителям города.Нынешние ономасты видно забыли про эту улицу,а вы им напомнили. Вангую что не долго осталось существовать в Костанае улице Юлии Журавлевой. :-(
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§ Victor Yang
Re: Юлия - учительница и партизанка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13140

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 27.08.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гриня:
Нынешние ономасты видно забыли про эту улицу,а вы им напомнили. Вангую что не долго осталось существовать в Костанае улице Юлии Журавлевой.

Не. Ономастам нужны большие улицы, по возможности ценральные. А Журавлевой, Юный боец, Красный кузнец долго будут ещё существовать - никому они не нужны для наименования.
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§ drakon
Юлия - учительница и партизанка
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19907

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
никому они не нужны для наименования.

Ну почему? Каким нибудь Районным или
акимам Сельских округов - понадобится... :lol: ;-)
У них же тоже родственники - есть.
В память о них... :lol: :-x

[Исправлено: drakon, 27.08.2020 - 13:01]
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§ Змея Подколодная
Re: Юлия - учительница и партизанка
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1237

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нужны большие улицы, по возможности ценральные

Таковых уже не осталось. Все уже переименовано. Держись,Юля, держись.
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§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
61

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 30.08.20 - 16:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почаще бы в газете размещали статьи об истории нашего города и области, о тех событиях, что происходили здесь. Сейчас всяческими способами нас пытаются лишить прошлого, в том числе с помощью переименований улиц, носящих имена важных исторических личностей и событий. Нельзя чтобы наша общая история канула в небытие, нужно постоянно напоминать людям о ней.
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4813

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.08.20 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сейчас всяческими способами нас пытаются лишить прошлого/




А что изучать прошлое можно только по названиям улиц? Если нет улицы то значит этого события или человека небыло?) Выборочная память и история у некоторых значит
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§ Николаич I
Re: Юлия - учительница и партизанка
Н


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
61

Регистрация:
08.11.19
Отправлено: 30.08.20 - 19:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Это демонстрация внимательности или интеллекта? Дубль два, для особо невнимательных: "...в том числе с помощью переименования улиц...". Уф. Чувствую себя учителем в школе, который как попугай повторяет первоклашкам одном и то же в десятый раз,а потом спрашивает Поняли? А они ему Нее. объясните ещё раз
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§ Кушмурунец23
Юлия - учительница и партизанка
Кушмурунец23


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
483

Регистрация:
18.05.12
Отправлено: 31.08.20 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
правый слева (стоит)???
Мозг поломался. Не могу понять.Явно начальство сидит, комиссары!
Тогда голодомор кто "вершил" в стране в 30-х?
Местные или "приезжие"?

[Исправлено: Кушмурунец23, 31.08.2020 - 13:30]
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§ Victor Yang
Юлия - учительница и партизанка
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13140

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.08.20 - 14:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23:
Тогда голодомор кто "вершил" в стране в 30-х? Местные или "приезжие"?

Это было тупое, неподготовленное исполнение раскулачивания и коллективизации - был дан приказ раскулачить, а изъятый скот передать в колхозы. Раскулачивать начали, а организованных колхозов ещё не было, изъятый скот кормить нечем - вот и резали. А для многих "кулаков" скотина - единственный кормилец.
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§ abaika95
Re: Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4813

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.08.20 - 14:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Тогда голодомор кто "вершил" в стране в 30-х?Местные или "приезжие"?/



Коммунисты вообще-то)
Как и настроили тут всего
И заводов и лагерей
И человека в космос запустили
И войну выйграли
И ядерный полигон устроили
И временные хрущевки везде наставили которое оказались постоянными
И в афганистане людей бомбили
И Чернобыль устроили и сами ликвидировали
Коммунисты это были разве нет?
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§ abaika95
Юлия - учительница и партизанка
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4813

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.08.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/том числе с помощью переименования улиц/



Для школьного сторожа который возомнил себя учителем и над ним потешается вся школа,повторюсь)

Что историю изучать можно только по названиям улиц? (В контексте смысла думаю понятно что имеется ввиду под вашим "Сейчас всяческими способами нас пытаются лишить прошлого") каким образом "вас" лишают прошлого кроме как переименовывая улицы? Вам запрещают изучать историю? Запрещают в музей ходить? В архивы? Так как Николаич?)
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