Кушмурунец23 Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»? #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 483

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:00 Ё! Ёпрклмн! Сложности перевода

Вроде у нас три языка

А у МИД все еще сложности , может какую нить им училку по английскому, посоветовать!

Неужели кому то еще интересна тема Назарбаева и его Чемпионство?

Это как то поменяет к нему отношение граждан?

Или к названию улица Назарбаева придется добавить улица Чемпиона Назарбаева?

Я вообще за то чтобы он был Чемпиньоном над всеми чемпиньонами мира, главным чемпиньоном над всеми олимпийскими чемпиньонами.

На тик-ток можно было бы отправить, пусть мир порадуется!



[Исправлено: Кушмурунец23, 31.08.2020 - 13:07]