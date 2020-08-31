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§ NG.kz
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39751

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.08.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Набор студентов в медицинские колледжи в Костанае, Рудном и Аркалыке в 2020 году увеличился вдвое. Об этом сообщила пресс-служба управления здравоохранения. Несмотря на увеличение количества мест, конкурс составил по 3 абитуриента на место.
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* alex_60
Re: Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9142

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
с чем связан такой ажиотаж,интересно.
прием студентов увеличился вдвое.
и конкурс 3 человека на место.
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* Victor Yang
Вдвое больше бюджетных мест, 3 абитуриента на 1 место - Как прошел набор в медколледжи Костанайской области
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13139

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.08.20 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
с чем связан такой ажиотаж,интересно. прием студентов увеличился вдвое. и конкурс 3 человека на место.

Видимо, в 2002-м беби-бум начался.

[Исправлено: Victor Yang, 31.08.2020 - 11:09]
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