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≡ Куда исчезла "сказочная тропа"?
 
 
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§ NG.kz
Куда исчезла "сказочная тропа"?
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39751

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сосняке нашем грибов полно. В воздухе витает стойкий сосново-грибной аромат. Ездим мы туда всегда одной дорогой и называли ее "сказочная тропа". Сегодня дорогу мы не признали.


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§ Я
Куда исчезла "сказочная тропа"?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
331

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 30.08.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:

И в то же время ни кто не озвучивает цыфры перевода земель покрытых лесом в лесной фонд всвязи с посадкой и самосевом. Заон требует за спиленный гектар посадить 2 и это требование выполняется. И пиживаемость посадок намного выше городских
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§ Добринцофф
Куда исчезла "сказочная тропа"?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7429

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 30.08.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Сегодня, листая инстаграм, попалось объявление о продаже участков... в ЛЕСНОЙ зоне в районе лагеря Радуга...

Они уже года два или три продаются,на крыше и в ОЛХ
объявы есть
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* alex_60
Куда исчезла "сказочная тропа"?
a


(Пользователи)
Сообщений:
9142

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 08:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро уже будет как к примеру в Германии.
поедешь в лес, а там колючая проволока и знаки
- ахтунг. частная собственноть.
проход запрещен.
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