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≡ Всего 8 жителей Костанайской области заболели КВИ за прошедшие сутки
 
 
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§ NG.kz
Всего 8 жителей Костанайской области заболели КВИ за прошедшие сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39751

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанайской области выявлено 8 случаев заражения коронавирусной инфекцией (по состоянию на 29.08.2020 года). Об этом сообщили сегодня в областном информационном штабе. Статистику по пневмонии штаб не предоставляет СМИ уже 3 дня.
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§ electro
Re: Всего 8 жителей Костанайской области заболели КВИ за...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
364

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 30.08.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрите.
Эти "по 1 человеку" заболели.
Кто-то же их заразил, если рассуждать логически. Где те, кто их заразил? Буду долго гадать, когда объявят об ОДНОМ заразившемся....
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* alex_60
Re: Всего 8 жителей Костанайской области заболели КВИ за...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9142

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
меньше десяти,это уже не считается.
можно сказать эпидемия сошла на нет.
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