Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39751

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все 489 школ региона полностью готовы к новому учебному году, считает и.о. руководителя управления образования акимата Костанайской области Ермек АЙТМАГАМБЕТОВ. О том, как именно будут организованы школьные занятия он рассказал на онлайн-брифинге 28 августа.
Читать новость
§ ACROS
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
929

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 30.08.20 - 23:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата: //и.о. руководителя//

А куда делся Цымбалюк - шустрый такой парнишка был ?
Профайл
§ Георгий ГОВОРОВ
Re: Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об...
Г


(Журналисты)
Сообщений:
39

Регистрация:
01.03.19
Отправлено: 31.08.20 - 04:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
куда делся Цымбалюк

Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.
Профайл
* alex_60
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
a


(Пользователи)
Сообщений:
9142

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 08:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.


было сообщение
//в Локальный профессиональный союз работников организаций
образования и науки Костанайской области//
Профайл
§ maxsaf
Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7439

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.08.20 - 10:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Георгий ГОВОРОВ:
Перешёл на другую должность, тоже в сфере образования.

Умеете заинтриговать))
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 28, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: Victor Yang

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 88
Пользователей: 3
Всего: 91

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 42 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 54.14 Ko -