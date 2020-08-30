NG.kz Про интернет, первый звонок и работу дежурных групп – об изменениях в учебном процессе рассказали в управлении образования Костанайской области N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 23:28 Все 489 школ региона полностью готовы к новому учебному году, считает и.о. руководителя управления образования акимата Костанайской области Ермек АЙТМАГАМБЕТОВ. О том, как именно будут организованы школьные занятия он рассказал на онлайн-брифинге 28 августа.

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