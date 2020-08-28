Ded Re: Куда исчезла "сказочная тропа"? #9





(Пользователи) Сообщений: 8

Регистрация: 26.04.19 (Пользователи) Отправлено: - 08:38 "Хорошие" снимки, а не кто не обратил внимание - на последнем снимке справа, все ветки то желтые, т.е. лес не свежий валят. Почему сюда не выложили снимки месяцем ранее где все эти деревья были повалены весенним ураганом. Автору надо было сделать от сосняка шаг влево, шаг вправо где ещё не успели убрать поваленный лес. Проедъте по дороге влево от сосняка и вся картина на лицо. Лес как после бомбежки. Кто-нибудь из диванников был в сосновом лесу после урагана? Тогда и делайте выводы, кто и зачем лес чистит. Сосняку повезло что там прочищяют, а вот другим близлежащим поселкам увы нет. В лесу так просто не по собираешь грибочки, потому как запаришься перепрыгивать через поваленный лес!