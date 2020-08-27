Николаич I Re: Юлия - учительница и партизанка #7 Н





(Полноправные пользователи) Сообщений: 61

Регистрация: 08.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:59 Цитата: abaika95:



Это демонстрация внимательности или интеллекта? Дубль два, для особо невнимательных: "...в том числе с помощью переименования улиц...". Уф. Чувствую себя учителем в школе, который как попугай повторяет первоклашкам одном и то же в десятый раз,а потом спрашивает Поняли? А они ему Нее. объясните ещё раз