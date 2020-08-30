abaika95 Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»? #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4809

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:15 Цитата-/Да уж... Если в МИДе такое знание английского языка...-МГИМО финишд?-аск!/







Ну не факт что эта банальная ошибка это ошибка,может это очень специальная ошибка? Кто-то допустим специально так сделал зная как первый президент очень хотел стать обладателем статуса миротворца, а тут немного перфразировали и подали в отчёт в библиотеку

А там уже не факт лизоблюдство это или диверсия