abaika95 Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой? #21





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4809

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:04 Цитата-/Ну уж нет. Вброс ваш - вы и доказывайте/







А я последнее время сторонник теории аргументации дворянина Михалкова) посмотрите на досуге как он аргументирует в спорах)









Цитата-/вот и спросите у него - как что и почём ??/





Вопросителей и так хватает а я и сам в курсе всего)





Цитата-/Кстати, говорят, что после его визита, нашего переведут на другую работу./





Кто говорит? Таксисты?) Они каждый год так говорят и пока ничего не сбылось) особенно что карантин нужен чтобы Даригу Нурсултановну сделать президентом) и чето мимо