Николаич I Re: Юлия - учительница и партизанка #5 Н





(Полноправные пользователи) Сообщений: 60

Регистрация: 08.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:44 Почаще бы в газете размещали статьи об истории нашего города и области, о тех событиях, что происходили здесь. Сейчас всяческими способами нас пытаются лишить прошлого, в том числе с помощью переименований улиц, носящих имена важных исторических личностей и событий. Нельзя чтобы наша общая история канула в небытие, нужно постоянно напоминать людям о ней.